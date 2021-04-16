Здание обрушилось на припаркованные автомобили в Приморском крае

В Приморском крае в Лесозаводске обрушилось фанерное здание при входе в парк. Обломки придавили несколько припаркованных автомобилей.

«Это фанерное строение, отвечающее за декор при входе в парк. Строение бесхозное, было в полуразвалившемся состоянии. Пострадавших нет, помощи спасателей не требуется», — рассказали РИА «Новости» в МЧС.

Здание обрушилось на три припаркованных автомобиля.

За последние 10 лет хозяин здания не объявлялся, за это время здание пришло в упадок.

Накануне в Приморье в селе Воздвиженка обрушилась стена в крыле здания школы, где учатся дети начальных классов. Более 200 учеников переведены на дистанционное обучение. Никто не пострадал.