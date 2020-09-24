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    24 сентября 2020, 17:42

    Здание Национальной филармонии загорелось в центре Кишинева

    Полина Петрова

    Здание Национальной филармонии имени Сергея Лункевича загорелось в центре Кишинева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова пресс-секретаря Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии.
    Здание Национальной филармонии загорелось в центре Кишинева

    Уточняется, что пожар начался во второй половине дня на крыше. По предварительным данным, на чердаке здания загорелись стройматериалы, информирует «Газета.ru».

    «Само здание является памятником архитектуры, и находится в процессе реконструкции. Огонь охватил значительную часть крыши и опустился на часть стен», — отметил сотрудник департамента.

    По его словам, была опасность возгорания соседних зданий. Пожарные оперативно локализовали очаг. В настоящий момент борьба с огнем продолжается. Причины и детали пожара пока не установлены. Пострадавших нет.

    Новости SMI.FM