24 сентября 2020, 17:42
Здание Национальной филармонии загорелось в центре Кишинева
Здание Национальной филармонии имени Сергея Лункевича загорелось в центре Кишинева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова пресс-секретаря Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии.
Уточняется, что пожар начался во второй половине дня на крыше. По предварительным данным, на чердаке здания загорелись стройматериалы, информирует «Газета.ru».
«Само здание является памятником архитектуры, и находится в процессе реконструкции. Огонь охватил значительную часть крыши и опустился на часть стен», — отметил сотрудник департамента.
По его словам, была опасность возгорания соседних зданий. Пожарные оперативно локализовали очаг. В настоящий момент борьба с огнем продолжается. Причины и детали пожара пока не установлены. Пострадавших нет.