Здание Национальной филармонии загорелось в центре Кишинева

Уточняется, что пожар начался во второй половине дня на крыше. По предварительным данным, на чердаке здания загорелись стройматериалы, информирует «Газета.ru».

«Само здание является памятником архитектуры, и находится в процессе реконструкции. Огонь охватил значительную часть крыши и опустился на часть стен», — отметил сотрудник департамента.

По его словам, была опасность возгорания соседних зданий. Пожарные оперативно локализовали очаг. В настоящий момент борьба с огнем продолжается. Причины и детали пожара пока не установлены. Пострадавших нет.