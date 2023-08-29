Экстренным службам Москвы поступило сообщение о пожаре в здании на Цветном бульваре | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 14:01 Экстренным службам Москвы поступило сообщение о пожаре в здании на Цветном бульваре Сообщение о пожаре в здании на Цветном бульваре поступило в экстренные службы https://kudamoscow.ru/

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Диспетчеру экстренных служб Москвы поступило сообщение о пожаре в административном здании на Цветном бульваре. Об этом рассказал «360» источник.

К месту происшествия выехали сразу несколько пожарных расчетов. О причинах возгорания и пострадавших информации не поступило.

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Прибывшие на Цветной бульвар пожарные выяснили, что в здании произошло короткое замыкание проводки, возгорания не было. Эвакуировать людей не потребовалось.

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