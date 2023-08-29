Экстренным службам Москвы поступило сообщение о пожаре в здании на Цветном бульваре | 360°

29 августа 2023, 14:01
Экстренным службам Москвы поступило сообщение о пожаре в здании на Цветном бульваре
Сообщение о пожаре в здании на Цветном бульваре поступило в экстренные службы
Диспетчеру экстренных служб Москвы поступило сообщение о пожаре в административном здании на Цветном бульваре. Об этом рассказал «360» источник.
К месту происшествия выехали сразу несколько пожарных расчетов. О причинах возгорания и пострадавших информации не поступило.
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Прибывшие на Цветной бульвар пожарные выяснили, что в здании произошло короткое замыкание проводки, возгорания не было. Эвакуировать людей не потребовалось.
Ранее полиция задержала москвича, подозреваемого в поджоге бара в Кузьминках. Он вернулся в бар, откуда его выгнали, после закрытия, и кинул бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в окно. Ущерб, нанесенный заведению, оценили в 870 тысяч рублей.
Пожары
Москва 2023
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