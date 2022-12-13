Происшествия 13 декабря 2022, 09:03 Здание на территории машиностроительного завода «Звезда» загорелось в Петербурге МЧС: в Петербурге загорелось двухэтажное здание на территории завода «Звезда» Пресс-служба МЧС

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В Петербурге произошел пожар в здании 50×100 метров на улице Бабушкина, 123, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу. По этому адресу находится машиностроительный завод «Звезда», где производят дизельные двигатели многоцелевого назначения.

Сообщение о пожаре в Невском районе поступило в 06:38. Спасатели зафиксировали «горение обстановки» — огонь распространился на 200 квадратных метров. В 07:05 МЧС подало дополнительный номер 1 БИС (если возгоранию присваивается класс 1 БИС, количество пожарных расчетов удваивается).

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На данный момент к ликвидации пожара привлекли 35 человек и семь спецмашин. Сведения о пострадавших не поступали.

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По данным из открытых источников, завод «Звезда» основали в 1932 году на базе опытного производства завода «Большевик», который выпускал легкие танки (сейчас это Обуховский завод). В 2012-м там работали 1205 человек, более свежих данных о количестве сотрудников нет.