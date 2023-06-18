Эксклюзив 18 июня 2023, 17:47 Здание на реконструкции загорелось в центре Москвы Реконструируемое здание загорелось в центре Москвы Телеканал «360»

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Находящийся на реконструкции объект вспыхнул в Центральном округе Москвы. На место уже направляются пожарные расчеты, сообщил источник «360».

В центре столицы рядом с Миусской площадью в воскресенье, 18 июня, возник пожар в здании, которое находится на реконструкции. На место выехали пожарные, уточнил собеседник «360».

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Очевидцы запечатлели на камеру смартфонов горящий объект. На кадрах виден огромный столб черного густого дыма, поднимающийся на десятки метров вверх. Других подробностей пока нет, о пострадавших не известно. Причины и обстоятельства возгорания установят специалисты.

Ранее строящееся здание на территории центра медицины катастроф загорелось в Москве.

Телеканал «360»

Телеканал «360»