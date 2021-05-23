Здание на реконструкции загорелось в центре Москвы. Видео

В Москве утром в воскресенье загорелось здание, которое находится на реконструкции. Обошлось без пострадавших. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на улице Большой Никитской, дом 9, корпус 15.

«В 11:47 пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Происходило горение на втором этаже. Горел строительный мусор. Пострадавших нет, так как все люди вышли из здания до нашего прибытия. Здание на реконструкции», — рассказали «360» в пресс-службе МЧС по городу.

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что густой и черный столб дыма поднимается в небо под звон колоколов. Перед зданием собралась толпа людей.