05 июля 2023, 17:40
Здание на Павелецкой набережной загорелось в Москве
Короткое замыкание вызвало пожар в здании на Павелецкой набережной на юге Москвы
Из-за короткого замыкания загорелось четырехэтажное здание на Павелецкой набережной в Москве, сообщил источник «360».
По его словам, сильное задымление возникло на последнем этаже. До прибытия специальных служб из здания эвакуировались около 30 человек. Информации о пострадавших не поступало.
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Ранее ангар с пластиковыми изделиями загорелся во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Пожары
Москва 2023
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