Эксклюзив 05 июля 2023, 17:40 Здание на Павелецкой набережной загорелось в Москве Короткое замыкание вызвало пожар в здании на Павелецкой набережной на юге Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Из-за короткого замыкания загорелось четырехэтажное здание на Павелецкой набережной в Москве, сообщил источник «360».

По его словам, сильное задымление возникло на последнем этаже. До прибытия специальных служб из здания эвакуировались около 30 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Реклама

Ранее ангар с пластиковыми изделиями загорелся во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.