Здание МВД загорелось в центре Москвы

Пожар начался в административном здании на улице Житной в центре Москвы. Согласно открытым данным, по этому адресу находится Финансово-экономический Департамент МВД.

Как сообщил источник «360» в экстренных службах, огонь возник на шестом этаже, где располагается серверная. Сотрудники МЧС прибыли на место после срабатывания автоматической системы пожаротушения. По предварительным данным, пламя удалось локализовать. Сейчас уточняется площадь распространения огня и причины возникновения пожара. Информация о пострадавших не поступала.