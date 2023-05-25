Происшествия 25 мая 2023, 01:09 Здание Минобороны загорелось в Москве ТАСС: пожар произошел в здании Минобороны в Москве РИА «Новости»

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Возгорание произошло в здании Министерства обороны России в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

«В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов», — рассказал собеседник агентства.

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Сейчас на месте работают пожарные. Все обстоятельства устанавливаются.

Накануне пожар вспыхнул в одном из столичных военкоматов. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, огонь охватил здание, расположенном в Колодезном переулке. Открытое горение зафиксировали на седьмом этаже. Информацию о ЧП подтвердили в столичном главке МЧС. На месте происшествия работали 15 пожарных расчетов.