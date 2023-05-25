25 мая 2023, 01:09
Здание Минобороны загорелось в Москве
ТАСС: пожар произошел в здании Минобороны в Москве
Возгорание произошло в здании Министерства обороны России в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.
«В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов», — рассказал собеседник агентства.
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Сейчас на месте работают пожарные. Все обстоятельства устанавливаются.
Накануне пожар вспыхнул в одном из столичных военкоматов. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, огонь охватил здание, расположенном в Колодезном переулке. Открытое горение зафиксировали на седьмом этаже. Информацию о ЧП подтвердили в столичном главке МЧС. На месте происшествия работали 15 пожарных расчетов.
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