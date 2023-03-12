Происшествия 12 марта 2023, 14:31 Здание МФЦ загорелось на юго-западе Москвы «360»: задымление произошло на третьем этаже МФЦ на юго-западе Москвы

Читать 360tv в

Днем 13 марта на юго-западе Москвы загорелось здание, в котором расположен местный МФЦ. Об этом «360» сообщил источник с места события.

Пострадавшее здание расположено на улице Горчакова, дом 11.

Реклама

По словам источника, в результате возгорания произошло задымление третьего этажа многофункционального центра. На место происшествия уже выехали сотрудники экстренных служб. Местные работники начали эвакуировать людей из здания.

Реклама

Информации о пострадавших и повреждениях нет. Также пока не установлена причина задымления и возгорания.