12 марта 2023, 14:31
Здание МФЦ загорелось на юго-западе Москвы
«360»: задымление произошло на третьем этаже МФЦ на юго-западе Москвы
Днем 13 марта на юго-западе Москвы загорелось здание, в котором расположен местный МФЦ. Об этом «360» сообщил источник с места события.
Пострадавшее здание расположено на улице Горчакова, дом 11.
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По словам источника, в результате возгорания произошло задымление третьего этажа многофункционального центра. На место происшествия уже выехали сотрудники экстренных служб. Местные работники начали эвакуировать людей из здания.
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Информации о пострадавших и повреждениях нет. Также пока не установлена причина задымления и возгорания.
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