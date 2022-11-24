Происшествия 24 ноября 2022, 22:28 Здание Mercedes-центра загорелось на юге Москвы — источник Источник «360»: пожар начался в здании Mercedes-центра загорелось на юге Москвы РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул на крыше здания Mercedes-центра на юге столицы. На место выехали пожарные, сообщил «360» источник в экстренных службах города.

По словам собеседника, возгорание началось в одноэтажном здании на Варшавском шоссе. Как уточнил один из очевидцев, сейчас горит крыша строения. Речь идет о Mercedes-центре.

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На место направляются пожарные расчеты. Все причины и обстоятельства возгорания пока выясняются. О пострадавших не сообщалось.

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Еще один пожар 24 ноября произошел в малярном цеху автосервиса в севере Москвы. Согласно предварительным данным, находившееся в помещении люди смогли эвакуироваться самостоятельно. Площадь пожара составила порядка 50 квадратных метров. Огонь удалось локализовать.