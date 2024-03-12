Происшествия 12 марта 2024, 10:07 Здание магазина в Пермском крае частично обрушилось во время пожара МЧС: в Александровске Пермского края загорелось 2-этажное здание магазина РИА «Новости»

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В городе Александровск Пермского края загорелся двухэтажный магазин. Девять человек успели выйти из здания до обрушения конструкций. Огонь локализовали, сообщило МЧС России.

Пожар произошел утром 12 марта, загорелись второй этаж и кровля. Из магазина самостоятельно эвакуировались девять человек, о пострадавших спасатели не сообщали. Огонь распространился на площади 880 квадратных метров.

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Перекрытие между чердаком и вторым этажом обрушилось. К тушению привлекли 30 специалистов и восемь единиц техники. К 11:47 (09:47 по московскому времени) возгорание локализовали.

Загорелось здание на улице Ким, 35 возле городского Дворца культуры. Сайт Ura.ru сообщил, что в двухэтажной постройке находились «Пятерочка» и Fix Price.

В Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожар начался после атаки беспилотника.