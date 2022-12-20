Происшествия 20 декабря 2022, 17:54 Здание котельной в Донецке пострадало при обстрелах ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: котельная повреждена после обстрела со стороны ВСУ

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Здание котельной получило повреждения при обстреле Петровского района Донецка украинскими формированиями. Об этом заявил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Атака произошла около 14:50 по местному времени. Удар пришелся по улице Архитекторов.

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«Повреждена котельная: пострадало остекление, газовая труба, котлы», — отметил Кулемзин.

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По слова мэра, от ударов также пострадал многоквартирный жилой дом. Там обрушилась крыша, повредило балкон, аппаратную лифтовую и сушку девятого этажа.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, (СЦКК) сообщили, что по Петровскому району днем выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

Кулемзин добавил, что спустя несколько часов украинские боевики обстреляли жилые кварталы Куйбышевского и Киевского районов. Из Нетайлова Вооруженные силы Украины выпустили пять снарядов.

После очередных атак по территории Петровского района остались обесточенными 20 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 2000 жителей Александровки, заключил мэр.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова назвала актом геноцида обстрелы больниц, школ и детских садов. Она обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) с требованием объяснить свою позицию по атакам гражданской инфраструктуры в Донбассе со стороны ВСУ.