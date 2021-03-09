Здание кинотеатра «Ленинград» загорелось в Москве

На севере Москвы загорелось здание кинотеатра «Ленинград». Пожар охватил площадь в 100 квадратных метров и привел к ограничению движения транспорта. Пламя уже потушили.

Информация о возгорании в доме 12 по Новопесчаной улице поступила в 20:51, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Пожар начался на третьем этаже четырехэтажного здания. В 21:21 его локализовали.

«Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 21:43 ликвидирован. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Дептранс Москвы предупредил в Telegram, что из-за возгорания здания кинотеатра «Ленинград» движение ограничили до одного ряда.

«На месте работают оперативные службы города. Движение не затруднено», — отмечено в сообщении.