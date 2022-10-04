ЛНР показала последствия удара ВСУ по Старобельску американской ракетой нового типа | 360°

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04 октября 2022, 07:39

ЛНР показала последствия удара ВСУ по Старобельску американской ракетой нового типа

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В результате обстрела Старобельска Луганской Народной Республики со стороны ВСУ 3 октября пострадало здание ясли-сада «Незабудка». Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Представительство ЛНР в СЦКК

Представительство ЛНР в СЦКК

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Украинские боевики ударили по городу ракетой HIMARS. Использовался новый тип ракеты американского производства. Она начинена шрапнелью и предназначена для поражения противника. Помимо ясли, повреждения получили стадион «Колос» и три жилых дома. О пострадавших не сообщается. Представители республики в СЦКК показали на фото найденные фрагменты ракеты и последствия обстрела: побитые стекла и образовавшуюся воронку.

Представительство ЛНР в СЦКК

Представительство ЛНР в СЦКК

Жители Луганской Народной Республики тепло встретили мобилизованных российских военнослужащих. Их восприняли как освободителей. Местные жители рассказали о гонениях, пережитых при украинском режиме, и признались: они рады, что теперь вместе с Россией.

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