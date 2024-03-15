Происшествия 15 марта 2024, 10:43 Здание избиркома пострадало из-за ракетного удара в Белгородской области Памфилова: здание избиркома частично разрушилось из-за удара под Белгородом РИА «Новости»

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Здание территориальной избирательной комиссии в Белгородской области частично разрушилось из-за ракетного удара. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Коллеги оперативно решают все задачи. Пришлось быстро эвакуировать», — сказала глава ЦИК.

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Она добавила, что некоторые сотрудники избиркомов в приграничных регионах не могут доехать до работы, поскольку противник наносит удары по машинам.

«Это не военная техника, не танки. Это западный чиновник грозит пальцем наблюдателям», — обратила внимание Памфилова.

В Курской области пришлось эвакуировать избирательную комиссию, сообщила председатель ЦИК. Теперь сотрудников разместили там, где надо, сказала Памфилова.

В Центризбиркоме предполагали, что будут попытки помешать голосованию на президентских выборах, подытожила глава ЦИК.

Ранее Памфилова сообщила о готовящихся провокациях на выборах президента. Председатель Центризбиркома заверила, что Россия справится с этими трудностями.