Происшествия 24 ноября 2022, 00:22 Пожар начался в районе ТЦ «Реутов парк» в Балашихе Telegram-канал Zvezdanews: на Носовихинском шоссе в Балашихе загорелось кафе "ВКонтакте"

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На Носовихинском шоссе в Балашихе произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Zvezdanews. По данным канала, пламя охватило придорожное кафе, а затем перекинулось на соседний магазин.

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Официального подтверждения этой информации пока нет. По данным Telegram-канала «Реутов SOS Новости», загорелось здание хостела возле ТЦ «Реутов парк».

Очевидцы сняли возгорание на камеру. На кадрах видно, как пожар с двухэтажного здания распространился на расположенные рядом постройки.

На месте работают пожарные расчеты. Информации о пострадавших пока не поступало. Подробности случившегося выясняют.

В Москве в среду, 23 ноября, произошло еще одно возгорание. На Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково загорелся автобус. Он следовал по маршруту № 219, пассажиров внутри не было. Специалисты уже потушили пожар. Водитель не пострадал.