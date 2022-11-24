24 ноября 2022, 00:22
Пожар начался в районе ТЦ «Реутов парк» в Балашихе
Telegram-канал Zvezdanews: на Носовихинском шоссе в Балашихе загорелось кафе
На Носовихинском шоссе в Балашихе произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Zvezdanews. По данным канала, пламя охватило придорожное кафе, а затем перекинулось на соседний магазин.
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Официального подтверждения этой информации пока нет. По данным Telegram-канала «Реутов SOS Новости», загорелось здание хостела возле ТЦ «Реутов парк».
Очевидцы сняли возгорание на камеру. На кадрах видно, как пожар с двухэтажного здания распространился на расположенные рядом постройки.
На месте работают пожарные расчеты. Информации о пострадавших пока не поступало. Подробности случившегося выясняют.
В Москве в среду, 23 ноября, произошло еще одно возгорание. На Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково загорелся автобус. Он следовал по маршруту № 219, пассажиров внутри не было. Специалисты уже потушили пожар. Водитель не пострадал.
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