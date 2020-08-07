Здание ГИБДД загорелось в Москве. Видео

Здание ГИБДД загорелось в Москве. Источник «360» сообщил, что на крыше вспыхнул рубероид.

Предварительно площадь возгорания — 10 квадратных метров. Сейчас там вскрывают вентиляционные шахты. Персонаж эвакуирован. На место приехала бригада скорой помощи, о пострадавших пока нет информации

В пресс-службе МЧС Москвы подтвердили факт пожара. «Возгорание на кровле, в 12.22 — локализовано, площадь приблизительно 10 кв. м. Информация о пострадавших не поступала», — сказано в сообщении пресс-службы.