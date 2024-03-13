Происшествия 13 марта 2024, 10:03 Здание ФСБ атаковали в Белгороде — СМИ ТАСС: украинский БПЛА атаковал здание ФСБ в Белгороде РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника атаковали управление ФСБ в Белгороде. Никто не пострадал. Повреждения получили фасад и остекление здания, сообщил ТАСС.

Источник в оперативных службах сообщил агентству об атаке на здание ФСБ. По его информации, ВСУ применили беспилотник. Никто не пострадал. Дрон вызвал незначительные разрушения — выбил окна и повредил фасад.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил атаку на Белгород утром 13 марта. Он сообщил, что один БПЛА самолетного типа врезался в многоквартирный дом и взорвался, второй упал в реку. Жители не пострадали.

Беспилотник обезвредили в Киришском районе Ленинградской области. В аэропорту Пулково ввели план «Ковер» и временно ограничили полеты. В общей сложности минувшей ночью военные обезвредили над территорией России почти 60 дронов.