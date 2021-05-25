Здание двухэтажного склада загорелось в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону, на улице Вавилова, в ночь на вторник загорелось двухэтажное складское здание «Аквамаркета». По информации регионального управления МЧС, огнем были объяты помещения площадью в тысячу квадратных метров.

Из-за возгорания в здании обрушилась крыша. Пожару присвоили второй ранг сложности. Как сообщил сайт rostovgazeta.ru, пожар был ликвидирован усилиями 66 спасателей, также было задействовано 22 единицы спецтехники.

Медицинская помощь никому не потребовалась. После проверки будет установлена причина пожара и все обстоятельства ЧП.