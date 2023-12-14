14 декабря 2023, 15:44
Здание детской академии загорелось в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде пожарные потушили здание частной детской академии, которое загорелось утром 14 декабря. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Прибывшие на место ЧП пожарные увидели задымление в кабинете директора. Всех педагогов и детей они вывели на улицу.
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По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки на потолке.
Пожары
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