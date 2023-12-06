06 декабря 2023, 14:51
Здание детсада пострадало при обстреле Горловки в ДНР
Мэр Приходько: ВСУ обстреляли Горловку, пострадало здание детсада
ВСУ обстреляли Никитский район Горловки 6 декабря. В результате повреждения получило здание детского сада. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
«В результате обстрела Никитовского района Горловки поврежден детский сад № 52 по адресу: улица Гейне, 14», — уточнил он.
Данные о том, находились ли в здании люди во время обстрела, мэр не уточнил. Позже Приходько опубликовал пост, в котором сообщил, что при атаке ВСУ пострадали четыре мирных жителя.
Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР. Она расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находится химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.
ДНР
ВСУ
Детские сады
Горловка
Реклама
Реклама