Происшествия 06 декабря 2023, 14:51 Здание детсада пострадало при обстреле Горловки в ДНР Мэр Приходько: ВСУ обстреляли Горловку, пострадало здание детсада РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли Никитский район Горловки 6 декабря. В результате повреждения получило здание детского сада. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела Никитовского района Горловки поврежден детский сад № 52 по адресу: улица Гейне, 14», — уточнил он.

Данные о том, находились ли в здании люди во время обстрела, мэр не уточнил. Позже Приходько опубликовал пост, в котором сообщил, что при атаке ВСУ пострадали четыре мирных жителя.

Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР. Она расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находится химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.