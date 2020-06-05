Здание бывшей школы сгорело в Екатеринбурге. Видео

В центре Екатеринбурга в ночь на 5 июня произошел серьезный пожар. Загорелось здание бывшей школы. Пламя и стелющийся над домами дым были видны из разных районов города.

Информация о возгорании на улице Мичурина поступило в ночь с четверга на пятницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили повышенный ранг сложности. Пламя быстро охватило здание с деревянными пустотными перекрытиями и перегородками.

Из-за высокой температуры и ветхости самого здания частично обрушилась его кровля. В ликвидации пожара задействовали 20 единиц техники и 74 человека личного состава МЧС.

На размещенное в Сети видео попало зарево от пожара. «Дым, наверняка, виден с любой точки города. Огонь выше девятого этажа. Снято в 02:30», — подписал очевидец опубликованные кадры.

«В 05:23 (по местному времени) пожарным удалось локализовать огонь на площади 400 квадратных метров», — подчеркнули в ведомстве. Открытое горение ликвидировали спустя два часа — в 07:33.

Специалисты приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. Пострадавших при пожаре нет.