Здание бывшей гостиницы «Россия» загорелось в Саратове на площади 2,4 тысячи «квадратов»

В Саратове в ночь на 4 ноября загорелось неэксплуатируемое здание по адресу проспект Кирова, 18. Пожар охватил четвертый этаж бывшей гостиницы «Россия». Сообщений о пострадавших не поступало.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

«Город Саратов, проспект Кирова, 18. В 01:43 (00:43 мск) поступило сообщение о пожаре в недействующем четырехэтажном здании <…>. В 02:14 (01:14 мск) с места объявлен вызов номер 3. Горит четвертый этаж по всей площади здания — 2 400 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

На месте работают 15 пожарных расчетов.

В 2009 году здание известное под названием «Дом И. И. Зейферт» стало объектом культурного наследия муниципального значения. Оно было построено в середине XIX века из дерева, обложенного кирпичом, сообщил «ОМ-Саратов». По предварительным данным, пострадавших нет. Но на месте замечены машины скорой помощи.

В 2020 году суд обязал собственников дома (три юридических лица и 11 физлиц) заняться ремонтом здания. Его теперешнее состояние могло привести не только к потере архитектурного памятника. Здание стало опасно для жизни и здоровья людей. Ответчики решение суда обжаловали.

В Коломне потушили пожар на складе елочных украшений. Возгорание охватило площадь в 500 квадратных метров.