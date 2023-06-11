Происшествия 11 июня 2023, 23:51 Здание бывшего СИЗО «Кресты» загорелось в Петербурге Пожар ликвидировали в здании бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Пожар произошел в здании бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 11 июня. Пожар произошел в двухэтажном неэксплуатируемом здании. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

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Земельный участок и комплекс зданий бывшего СИЗО «Кресты» на данный момент принадлежит акционерному обществу «ДОМ.РФ». Исторический комплекс возвели на набережной Невы в 1890 году на месте одиночной тюрьмы.

Название изолятора связано с видом постройки — два здания в форме крестов. Они соединены между собой зданием административного корпуса, на его верхнем этаже расположен пятиглавый храм.

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