Происшествия 04 марта 2024, 15:44 Здание бывшего шахматного клуба сгорело в сочинском парке «Ривьера»

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Накануне вечером в Сочи в парке «Ривьера» сгорело здание бывшего шахматного клуба. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь распространился на площади 130 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели смогли сначала локализовать, а потом и потушить возгорание. Погибших и пострадавших нет. По факту пожара начали проверку, выясняются причины случившегося.

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