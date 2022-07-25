Здание бывшего лесопильного завода сгорело в Петербурге

В Петербурге, на улице Днепропетровской, загорелось здание бывшего лесопильного завода. По данным пресс-службы МЧС по региону, пострадала женщина. Ее госпитализировали.

Сообщение о возгорании во Фрунзенском районе поступило спасателям в 13:06. Огонь в трехэтажном неэксплуатируемом здании распространился на 400 квадратных метров. Ранг пожара повысили до № 3, присуждаемого в случае сложной обстановки и необходимости в дополнительных силах. К его ликвидации привлекли 72 спасателя и 18 единиц техники МЧС.

В 14:14 пожар удалось локализовать. Его ранг понизили до № 2 (повышенный). Через полчаса открытый огонь ликвидировали, работа спасателей на месте продолжается. На данный момент ранг пожара понижен до первого номера.

В соцсетях распространились жуткие фото и видео с места происшествия. На кадрах во всех окнах брошенного здания полыхает огонь, видимость сильно затрудняет густой черный дым.