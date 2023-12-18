Происшествия 18 декабря 2023, 14:05 Здание автосервиса загорелось утром в Петербурге

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В Пушкинском районе Петербурга правоохранители на протяжении 1,5 часа тушили здание автосервиса. Пожар произошел в понедельник, 18 декабря, примерно в 6:40. Об этом написал «Петербургский дневник».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, автосервис находится в доме № 6 по шоссе Подбельского. Там загорелось помещение площадью 220 квадратных метров в одном из боксов.

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Информации о пострадавших не поступало. В тушении участвовали 10 спасателей.