Здание администрации загорелось в Анапе

Возгорание произошло в здании администрации Анапы в ночь на 6 апреля, написал сайт «Юга.ру» со ссылкой на источник.

Уточняется, что диспетчеру сообщили о пожаре в 23:05. Через минуту на место направились спасатели. Было установлено, что загорелась мебель на третьем этаже. Пламя охватило площадь в три квадратных метра. В 23:13 огонь ликвидировали.

Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. Сейчас устанавливается причина пожара.