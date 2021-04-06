06 апреля 2021, 18:37
Здание администрации загорелось в Анапе
Возгорание произошло в здании администрации Анапы в ночь на 6 апреля, написал сайт «Юга.ру» со ссылкой на источник.
Уточняется, что диспетчеру сообщили о пожаре в 23:05. Через минуту на место направились спасатели. Было установлено, что загорелась мебель на третьем этаже. Пламя охватило площадь в три квадратных метра. В 23:13 огонь ликвидировали.
Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. Сейчас устанавливается причина пожара.