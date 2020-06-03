Заживо похороненный житель Индии сам выбрался из могилы

По данным следствия, работодатель Капила Маракана был недоволен его работой, а также винил его в убытках. За это он решил расквитаться с подчиненным. Вместе со своими сообщниками Маракана похитил мужчину, избил его, а затем закопал.

Пострадавший смог выбраться из песчаной могилы. Он добежал до ближайшей тюрьмы и рассказал о случившемся полицейским. Подозреваемых задержали.