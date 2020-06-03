03 июня 2020, 10:51
Заживо похороненный житель Индии сам выбрался из могилы
В индийском городе Гондал заживо похоронили мужчину. Он смог самостоятельно выбраться из могилы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
По данным следствия, работодатель Капила Маракана был недоволен его работой, а также винил его в убытках. За это он решил расквитаться с подчиненным. Вместе со своими сообщниками Маракана похитил мужчину, избил его, а затем закопал.
Пострадавший смог выбраться из песчаной могилы. Он добежал до ближайшей тюрьмы и рассказал о случившемся полицейским. Подозреваемых задержали.