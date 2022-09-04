Эксклюзив 04 сентября 2022, 19:52 Поделиться Telegram

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Viber Собственная фура придавила водителя в Бирюлеве Источник «360»: водителя зажало фурой на съезде с М4 на МКАД

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Водитель фуры пострадал на съезде с трассы М4 на МКАД в районе Бирюлево. Мужчина чинил грузовик, когда большегруз наехал на него, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Фура двинулась и зажала мужчину. На место вызвали скорую помощь. Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.

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Источник не уточнил информацию о состоянии водителя.

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UPD: в дептрансе Москвы подтвердили факт ДТП на съезде с трассы М4 на внешнюю сторону 27-го километра МКАД. В районе аварии временно перекрыли движение. На месте работают оперативные службы города, добавили в департаменте.

Источник «360» сообщил, что в результате ДТП погиб человек. Эти данные пока не подтвердили официально.

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