«Зажало в кабине». Очевидец рассказал о спасении водителя после аварии с автобусом в Петербурге

В Санкт-Петербурге в аварии с автобусом пострадали шесть человек. Очевидец рассказал «360», что водителя пришлось спасателям доставать из кабины, у него была зажата нижняя часть туловища.

«Автобус стоял наклонно где-то на высоте двух-трех метров. Спасатели подъехали на специальной машине. Они сняли лобовое стекло и вытащили водителя», — рассказала очевидица.

Женщина рассказала, что когда спасатели вытаскивали водителя, он был в сознании. Она предположила, что мужчина не мог самостоятельно выбраться, потому что у него были зажаты ноги.

«На место аварии приехали семь скорых. Я видела, как увезли на носилках трех человек. Сказали, что в автобусе было немного людей, поэтому пострадавших мало», — рассказала «360» женщина.

В четверг, 27 мая, в Санкт-Петербурге автобус съехал с проезжей части и врезался в столб. Передняя часть машины повисла над землей на высоте нескольких метров. В аварии, по данным РИА ФАН, пострадали шесть человек. Мужчина получил различные травмы, однако его жизни и здоровью в настоящий момент ничто не угрожает.