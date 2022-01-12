Завтрак в самолете отправил тяжелоатлета Хасана в больницу Дубая из-за куска стекла

Спортсмен-тяжелоатлет Хасан поделился неприятной историей, которая произошла с ним по дороге на отдых. Он рассказал, что на свое 30-летие решил отправиться в Дубай. Однако в завтраке от авиакомпании Emirates спортсмену попалось стекло, которое он не сразу заметил. В результате он порезался, что стало причиной ухудшения его самочувствия. Об этом Хасан рассказал «360».

Спортсмен поделился, что давно планировал поездку на свой юбилей. Когда речь зашла о том, каким именно лайнером лететь, он остановил свой выбор на авиакомпании Emirates.

«Так как я ростом 196 см — я решил полететь Emirates, потому что мне много пространства для ног надо», — рассказал Хасан.

Однако в полете оказалось, что в пище был какой-то острый осколок — скорее всего, стекло. Оно успело порезать спортсмена — настолько сильно, что через некоторое время он потерял сознание.

«На борту во время приема пищи у меня лопнуло что-то во рту, я почувствовал боль, и у меня из рта начала идти кровь в больших количествах», — поделился Хасан.

После этого он попросил соседку срочно пересадить ребенка, чтобы тот не увидел крови. Выплюнул еду в миску и направился в туалет, жестами показывая бортпроводникам, что с ним не все в порядке.

«У меня начался кашель, потом мне объяснили, что какой-то кусочек застрял в горле. Я кашлял, начала опухать шея, я впоследствии несколько раз вырубился там. Потом они вытащили меня в салон, уложили, подключили какие-то штуки ко мне. И в таком положении я еще три часа летел до Дубая», — посетовал спортсмен.

Не земле его встретила скорая помощь, которая сначала направила его в медицинский пункт самого аэропорта, где он просидел еще примерно 40 минут. Оттуда его направили в больницу. Там подтвердили, что у Хасана оказались многочисленные порезы языка, травмы гортани.

«Мне там сказали, что стекла в желудке нет, но порезы есть. чтобы подтвердить это, они мне провели операцию под общим наркозом, эндоскопию и еще какие-то процедуры, чтобы исключить риск, что не станет хуже. Я три дня пролежал в больнице, потом меня забрала полиция, я даж им показания», — отметил он.

Поездка, разумеется, оказалась испорчена. Спортсмен после наркоза на сильной жаре плохо себя чувствовал и был вынужден сидеть в гостинице, а затем улетел обратно. Сейчас он не может нормально тренироваться из-за потери веса.