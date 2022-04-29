СК завел дело после взрыва на заводе «Синтез» в Кургане

Взрыв на последнем этаже производственного здания завода «Синтез» в Кургане привел к частичному обрушению. Травмы получил находившийся там рабочий. По данному факту областной главк СК завел уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сообщение о хлопке, повлекшем разрушение верхнего этажа на заводе, поступило около 17:00 по местному времени.

По предварительным данным, пострадавшего госпитализировали в больницу. Сейчас на месте работают следователи для установления всех обстоятельств происшествия.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщил, что экологической угрозы от частичного разрушения здания нет. Там уточнили, что все произошло после окончания рабочего дня, когда большая часть сотрудников уже ушла домой. В компании начали внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств.

Завод «Синтез» входит в холдинг «Биннофарм Групп». На предприятии Кургана работает производство антибиотиков.