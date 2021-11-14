СМИ сообщили о взрыве в цехе завода НЛМК в Липецке

Обрушение кровли после взрыва произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. Об это сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства пострадал один человек. В экстренных службах региона на просьбу подтвердить сообщение о происшествии заявили, что на место выехали пожарные.

Информацию о взрыве на заводе подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на источник в «скорой помощи». Собеседник агентства уточнил, что детонация произошла на складе с углем. В результате пострадала работавшая там женщина.

Это не первый случай детонации на Новолипецком металлургическом комбинате. В августе в результате взрыва повреждение получил кислородно-распределительный пункт. В пресс-службе комбината сообщали, что пострадавших нет. Спустя некоторое время на территории завода раздался второй взрыв, который привел к сильному пожару, который повредил ограждения и деревья.

Следователи тогда проводили проверку, изъяли техническую документацию и опросили ответственных за пожарную безопасность.