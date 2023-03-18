18 марта 2023, 20:28
Завод загорелся в Долгопрудном
Источник сообщил о пожаре на заводе в Долгопрудном
Пожар начался на заводе в Долгопрудном. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. Согласно представленному адресу, речь идет о предприятии «Тонкий органический синтез».
Это одно из старейших и крупнейших предприятий химической промышленности России.
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По словам источника, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:03. На тушение пожара бросили большое количество экипажей спасателей.
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В пресс-службе подмосковного главка МЧС уточнили, что загорелась емкость с маслом с очень большим объемом. Конкретные данные пообещали дать позднее.
Пожары
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