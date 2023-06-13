Происшествия 13 июня 2023, 14:50 Завод загорелся в британском городе Лидс

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Крупный пожар произошел в британском городе Лидс. Там загорелся завод. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Пожарно-спасательной службы Западного Йоркшира.

Возгорание зафиксировали в районе Брэмли. К тушению привлекли пять единиц техники пожарно-спасательной службы. Из-за пожара в небо поднялся крупный столб черного дыма, написал RT.

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Ранее пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве. В результате возгорания пострадал один человек.