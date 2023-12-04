Эксклюзив 04 декабря 2023, 00:00 Завод загорелся на Открытом шоссе в Москве Источник «360»: пожар вспыхнул на заводе в Москве

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Пожар вспыхнул на заводе на Открытом шоссе в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Открытое горение началось в производственном здании. Огонь распространяется довольно интенсивно. По данным источника, на площади в тысячу «квадратов» произошел пожар повышенной сложности. В результате случившегося обрушилась кровля. Людей в здании нет.

Telegram-канал Baza сообщил, что огонь охватил завод специализированных автомобилей. Пожар начался около получаса назад. На месте работают несколько пожарных расчетов.

Днем 3 декабря в Центральном округе Москвы загорелась квартира. Прибывшие на место спасатели вызволили двух несовершеннолетних и двух взрослых.