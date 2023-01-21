Происшествия 21 января 2023, 23:49 Завод в городе Стаханове в ЛНР попал под обстрел ВСУ Экс-посол ЛНР Мирошник сообщил об обстреле ВСУ завода в Стаханове РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли Стахановский машиностроительный завод в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на местных жителей в своем Telegram-канале сообщил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что обстрел предприятия вели из ракетных системы залпового огня.

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«Местные жители говорят о пяти „тяжелых“ прилетах в район Стахановского машзавода», — написал он.

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По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации, в субботу 21 января, украинские войска запустили семь ударных беспилотников по Беловодскому району.

В результате повреждения получили помещение механического цеха и два трактора государственного Деркульского конного завода в селе Новодеркул.