13 июля 2023, 08:38
Завод в Брянской области подвергся атаке ВСУ — Shot
Shot: один из цехов завода в Брянской области оказался поврежден после атаки ВСУ
Украинские силы ударили по заводу в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, все произошло около 23:00 12 июля. Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на предприятие ООО «Консервсушпрод» в Стародубе, который находится в 35 километрах от границы.
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В результате атаки шиферная кровля цеха № 1 оказалась повреждена. Никто при этом не пострадал. Противник уже бил по этому заводу в мае. Тогда тоже обошлось без жертв, но крыша здания пострадала. «Консервсушпрод» выполняет гособоронзаказ, он делает сухпайки и производит молочную продукцию.
ВСУ несколько дней назад атаковали село Подывотье в Брянской области. Об этом сообщал глава региона Александр Богомаз. По его словам, мирный житель получил легкое ранение. Врачи оказались ему всю необходимую медицинскую помощь.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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