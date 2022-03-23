Завод по созданию взрывчатки взорвался в Греции

Серьезный взрыв произошел в Греции. Это случилось на заводе по производству взрывчатых веществ в Западной Македонии, передало РИА «Новости».

Это случилось на днях, 21 марта. Последствия взрыва были ощутимы в 30 километрах от эпицентра, в городе Гревена. Завод полностью разрушился. На данный момент неизвестно, что произошло с тремя людьми, которые находились на территории здания в момент взрыва. Спасатели ликвидируют последствия трагедии, передало utro.ru.