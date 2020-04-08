Завод органической химии загорелся в Подмосковье

В городе Долгопрудном Московской области загорелась кровля завода органической химии. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, сообщили «360» в МЧС.

«Было возгорание завода тонкого органического синтеза, в 21:12 по московскому времени была локализация на площади 40 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

Из горящего здания самостоятельно, еще до прибытия пожарных, эвакуировались 25 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел в здании №5В, по Лихачевскому проезду.

Завод тонкого органического синтеза открыли в Долгопрудном в 1937 году. Предприятие производит пищевые красители, материалы для полиграфии и электроники, моющие и чистящие средства, косметику, материалы для строительства и другие товары.