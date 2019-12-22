Завод нефтехимии загорелся в Уфе

В Уфе загорелось производственное здание. Пожар охватил площадь в 1,6 тысячи квадратных метров.

Как сообщили в управлении МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре поступило к спасателям в 04:55.

«Поступило сообщение о горении в трехэтажном кирпичном производственном здании на улице Инициативная в городе Уфе. По прибытию пожарных подразделений установлено, что происходит горение кирпичного трех этажного производственного здания. Пострадавших нет», — сказали в МЧС.

В тушении задействованы 75 человек и 21 единица техники. РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС пишет, что есть угроза распространения огня на соседние здания. Пожар тушится по повышенному рангу №3.

По информации Рен ТВ, пожар произошел на территории завода «Нефтехим». Загорелась легковоспламеняющаяся жидкость.