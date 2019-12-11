Завод краски вспыхнул в Екатеринбурге. Полыхающее здание сняли на видео

Завод лакокрасочных изделий вспыхнул в Екатеринбурге. Полыхающее здание и густой черный дым засняли на видео.

На опубликованных кадрах видны сильное пламя и едкий черный дым. Рядом со зданием находятся пожарные расчеты, которые пытаются потушить возгорание.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар начался на Уральском заводе лакокрасочных изделий утром 11 декабря. Огонь уже охватил 800 квадратных метров площади, появилась угроза обрушения кровли. Также пламя может перекинуться на здания, которые находятся рядом с заводом, пишет РИА «Новости».

По предварительным данным, загорелась разлитая краска. Сейчас на месте ЧП работают 16 единиц техники и 70 человек. Кроме того, передвижная лаборатория проверит воздух на вредные вещества.