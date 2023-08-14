Эксклюзив 14 августа 2023, 06:25 Завод комбикормов загорелся в поселении Новофедоровском Подразделения МЧС выехали на пожар в поселение Новофедоровское ТАО Москвы РИА «Новости»

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Утром 14 августа в поселении Новофедоровском Троицкого административного округа Москвы случился пожар. На заводе по производству комбикормов заметили густой белый дым и вызвали спасателей, сообщил источник «360».

Вызов приняли в 05:40. Приехавшие на место подразделения МЧС России подтвердили, что из окна на пятом этаже шестиэтажной постройки 20 на 100 метров шел густой белый дым. Семеро работников эвакуировались самостоятельно.

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Обследование показало, что возгорание произошло между вторым и третьим этажами, его площадь составила 0,5 квадратных метра. Специалистам пришлось вскрыть вентиляционные охлаждающие трубы, чтобы пробраться к очагу — утеплителю между стеной и трубой. На третий этаж подали пожарные стволы. В 06:28 пожар локализовали.

В минувшие выходные на складе с удобрениями в Раменском случился пожар. Огонь быстро распространился и занял почти три тысячи квадратных метров.