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    20 июля 2020, 13:52

    Завкафедрой ВГИКа оценил возможные мотивы убийства Ирины Шур

    Полина Петрова

    Заведующая кафедрой эстетики, истории и теории культуры ВГИКа Марианна Ростоцкая прокомментировала в беседе с порталом «Ридус» возможные мотивы убийства доцента Ирины Шур.
    Завкафедрой ВГИКа оценил возможные мотивы убийства Ирины Шур

    В воскресенье, 19 июля, тело 90-летней преподавательницы ВГИК с множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

    По словам Ростоцкой, женщина была интеллигентным, спокойным и мудрым человеком.

    «Настолько была доброжелательной, что-то, что сейчас произошло, совершенно не укладывается в голове. С ней этого совершенно не могло быть», — подчеркнула она.

    Завкафедрой отметила, что преподаватель не участвовала ни в каких острых конфликтах на работе. По ее мнению, в семейной жизни женщины тоже все было спокойно. В версию ограбления Ростоцкая не верит. Она объяснила, что Шур жила довольно скромно, и кроме пластинок и книг в ее доме брать нечего.

    Шур пришла во ВГИК порядка 60 лет назад, после окончания Московской Государственной консерватории имени Чайковского. Она разработала авторские курсы по теории и истории музыки. Женщина преподавала почти на всех факультетах, вела мастер-классы и концерты.