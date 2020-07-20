Завкафедрой ВГИКа оценил возможные мотивы убийства Ирины Шур

В воскресенье, 19 июля, тело 90-летней преподавательницы ВГИК с множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка в квартире на Кутузовском проспекте в Москве. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По словам Ростоцкой, женщина была интеллигентным, спокойным и мудрым человеком.

«Настолько была доброжелательной, что-то, что сейчас произошло, совершенно не укладывается в голове. С ней этого совершенно не могло быть», — подчеркнула она.

Завкафедрой отметила, что преподаватель не участвовала ни в каких острых конфликтах на работе. По ее мнению, в семейной жизни женщины тоже все было спокойно. В версию ограбления Ростоцкая не верит. Она объяснила, что Шур жила довольно скромно, и кроме пластинок и книг в ее доме брать нечего.

Шур пришла во ВГИК порядка 60 лет назад, после окончания Московской Государственной консерватории имени Чайковского. Она разработала авторские курсы по теории и истории музыки. Женщина преподавала почти на всех факультетах, вела мастер-классы и концерты.