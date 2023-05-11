Происшествия 11 мая 2023, 04:37 «Завязала в узел и бросила на пол». Прокуратура проверит детский сад на Сахалине после жалоб родителей Прокуратура Южно-Сахалинска проверит детский сад «Малинка» после жалоб родителей Pxhere

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Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку по факту ненадлежащего содержания детей в детском саду «Малинка». Об этом пресс-служба надзорного ведомства сообщила в Telegram-канале.

Сотрудникам прокуратуры предстоит оценить действия должностных лиц детского сада и органа местного самоуправления.

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«По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как рассказала местная жительница, в этом дошкольном учреждении педагог «завязала ребенка в узел и бросила его на пол». Слова женщины привел Telegram-канал «Инцидент Сахалин». По словам женщины, в детском саду также плохое питание, а воспитатели работают без медицинских книжек.

В Самаре ранее задержали местного жителя, который решил припугнуть детей ножом. Пьяный горожанин праздновал день рождения своей матери, когда услышал шум, который создавали дети за окном. Мужчина сделал им замечание и попросил детей вести себя потише, поскольку в его квартире спал ребенок. Это ни к чему не привело и тогда мужчина вышел на улицу с ножом. Он проткнул мяч, который был у детей.