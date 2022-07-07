Завхоз муромской школы стал виновником смерти пенсионерки

Завхоза школы в Муроме будут судить за смерть пенсионерки. Мужчину обвиняют в халатном отношении к своим обязанностям. Об этом сообщил «Царьград».

Как предположили следователи, злоумышленник занимал пост зама директора школы по административно-хозяйственной работе. Он не организовал очистку крыши от снега и льда, что и послужило причиной гибели пенсионерки.

Женщина проходила рядом со зданием школы 28 февраля 2022 года. В этот момент на нее свалилась глыба снега со льдом. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где она и скончалась спустя два дня. Фигурант дела не признал свою вину. Уголовное дело направили в Муромский городской суд.