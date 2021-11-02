Завешено расследование гибели 12-летней девочки от удара током в Сретенске

В городе Сретенск Забайкальского края завершено расследование гибели 12-ти летней девочки, которая скончалась от удара током. По данным правоохранителей, к происшествию причастна ее мать, написал «Царьград».

Как сообщает следствие, женщина знала о неисправности удлинителя, к которому прикоснулась ее дочь, однако продолжала его использовать для подключения стиральной машины в бане. Несчастный случай произошел 27 июня 2021 года.

Уголовное дело направлено в суд. Матери погибшего ребенка будет вынесен вердикт в самое ближайшее время.