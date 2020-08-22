Завершены спасательные работы на месте взрыва газа в доме в Ярославле

Спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме Ярославля завершены. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.

«Работы спасательные завершены. Будет приниматься сейчас решение по укреплению конструкций и дальнейшего разбора завалов», — приводит РИА «Новости» слова Бочарова.

Начальник регионального главка МЧС также подтвердил, что третьим погибшим при взрыве газа стал восьмилетний мальчик. Спасатели обнаружили его тело под завалами в 03:15 (время совпадает с московским).

Бочаров также подчеркнул, что судьба всех жильцов пострадавшего подъезда известна. Представитель ведомства отметил, что в общей сложности пострадало 12 квартир, из них шесть «получили полное разрушение».

В результате взрыва погибли три человека: две женщины и ребенок.

Сообщение о взрыве газа поступило в МЧС в пятницу, 21 августа, около 19:30 мск. Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. В результате во втором подъезде обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи, начался пожар. Возгорание потушили, из дома эвакуировали 60 жильцов.